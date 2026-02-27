 Aller au contenu principal
PSG-Chelsea, un tirage pas si facile
27/02/2026 à 15:09

PSG-Chelsea, un tirage pas si facile

PSG-Chelsea, un tirage pas si facile

Opposé à Chelsea en huitièmes de finale de la Ligue des champions début mars, le Paris Saint-Germain tombera certainement sur un os. Voici quelques raisons de le croire.

→ Parce que la Coupe du monde des clubs

Oui, la Coupe du monde des clubs n’a intéressé personne et n’intéressera probablement personne encore. Mais la compétition existe et Chelsea l’a remportée avec brio l’été dernier, en désossant Paris en finale (3-0). Dans la dynamique directe entre les deux formations, l’avantage est donc pour les Londoniens. Sur cette finale, le PSG avait montré des signes de fébrilité flagrants (après une saison déjà éreintante, c’est vrai), notamment dans le dos de sa défense, qui lui joue encore des tours cette saison. L1 + triangle : Chelsea sait quoi faire.

→ Parce que Stamford Bridge… à moins que

Entre ici, esprit de Demba Ba. Le 17 ou 18 mars prochain, aux alentours de 23 heures, Stamford Bridge pourrait bien retrouver le lustre de ses grandes années européennes. Pour la manche retour de ce huitième, Chelsea aura en effet le loisir d’accueillir chez lui et donc l’avantage du terrain. Cette saison en C1, les Blues n’ont d’ailleurs perdu aucune de leur quatre rencontres à domicile (Benfica, Ajax, Barcelone, Pafos), n’encaissant qu’un seul but. Depuis l’ère QSI, Chelsea a également accueilli trois fois Paris, ne s’inclinant qu’une seule fois. Méfiance.…

Par Adel Bentaha

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
