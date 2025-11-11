La demande de suspension de la plateforme Shein en France examinée par le tribunal de Paris le 26 novembre

Shein a été signalé à la justice française pour la commercialisation de poupées sexuelles à caractère pédopornographique, qui ont été retirées de sa plateforme selon le géant de l'e-commerce asiatique ( AFP / Piero CRUCIATTI )

L'audience en référé sur la suspension en France de la plateforme asiatique Shein, sous le coup de plusieurs procédures en justice, se tiendra le 26 novembre au tribunal judiciaire de Paris, a-t-on appris de source judiciaire, confirmant une information du Parisien.

Matignon avait donné le 5 novembre 48 heures à Shein pour se mettre en conformité avec la loi française après la découverte sur son site de poupées sexuelles d'apparence enfantine et d'armes de catégorie A.

Le Premier ministre Sébastien Lecornu a constaté le 7 novembre le retrait des produits illicites mais a confirmé le même jour le "maintien des procédures judiciaires aux fins d'obtenir la suspension de la plateforme".

Lors d'une audience au civil le 26 novembre, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris sera amené à statuer sur la suspension de la plateforme le temps que celle-ci démontre que l'ensemble des produits disponibles à la vente en France sont en conformité avec les lois et règlements français.

La plateforme symbole de la mode jetable, fondée en 2012 en Chine et désormais basée à Singapour, a ouvert le 5 novembre son premier magasin physique au monde au BHV, célèbre grand magasin situé juste en face de l'Hôtel de Ville de Paris.

Elle est sous le coup de plusieurs procédures judiciaires.

Quatre enquêtes sur quatre plateformes (Shein, AliExpress, Temu et Wish) ont notamment été confiées à l'Office des mineurs (Ofmin) par le parquet de Paris le 3 novembre.

Ces investigations portent sur la "diffusion de message violent, pornographique, ou contraire à la dignité accessible à un mineur", mais aussi, pour Shein et AliExpress, sur la "diffusion de l'image ou la représentation d'un mineur présentant un caractère pornographique".

Dans ce contexte, la plateforme asiatique continue d'installer en France ses premiers magasins pérennes au monde.

Après le BHV à Paris, des ouvertures sont prévues le 18 novembre à Dijon et Reims et le 21 novembre à Grenoble, puis début décembre à Angers et Limoges, selon la Société des grands magasins (SGM), propriétaire des structures qui accueillent la marque. La boutique Shein du BHV a accueilli "plus de 50.000" visiteurs en quelques jours, d'après la SGM.

"Shein reste engagée dans le dialogue avec les autorités françaises afin de répondre aux préoccupations exprimées et (...) continuer à nous améliorer", avait indiqué le 7 novembre à l'AFP son porte-parole en France, Quentin Ruffat.