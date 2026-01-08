La défense de Thomas Frank après avoir bu dans un gobelet Arsenal
Qui aurait été gêné par un café ? L’entraîneur de Tottenham, Thomas Frank, déjà critiqué pour les résultats, a en plus été photographié ce mercredi soir avec un gobelet siglé du logo… d’Arsenal .
Le timing de ce faux pas ne pouvait pas être pire, la situation étant déjà catastrophique pour des raisons sportives, alors que Tottenham s’est incliné contre Bournemouth (3-2) et pointe à la 14 e place au classement avec seulement 27 points après 21 journées.…
JE pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer