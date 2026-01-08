La défense de Thomas Frank après avoir bu dans un gobelet Arsenal

Qui aurait été gêné par un café ? L’entraîneur de Tottenham, Thomas Frank, déjà critiqué pour les résultats, a en plus été photographié ce mercredi soir avec un gobelet siglé du logo… d’Arsenal .

Le timing de ce faux pas ne pouvait pas être pire, la situation étant déjà catastrophique pour des raisons sportives, alors que Tottenham s’est incliné contre Bournemouth (3-2) et pointe à la 14 e place au classement avec seulement 27 points après 21 journées.…

JE pour SOFOOT.com