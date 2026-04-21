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La déclaration d'amour de Ronaldinho à Paris
information fournie par So Foot 21/04/2026 à 09:31

La déclaration d'amour de Ronaldinho à Paris

La déclaration d'amour de Ronaldinho à Paris

Paris vaut bien une fête. Interrogé par France Football lorsqu’il était de passage dans la capitale française pour remettre le Ballon d’or à Ousmane Dembélé, Ronaldinho s’est rappelé à ses bons souvenirs du côté du Paris Saint-Germain , mais également des différents jalons de sa carrière.

« C’est toujours une joie de revenir à Paris. Tout le monde sait combien je suis attaché à cette ville, dans laquelle j’ai passé de merveilleuses années, quelques-uns des plus beaux moments de ma carrière : c’est la première ville européenne où j’ai vécu, le premier endroit où j’ai joué après avoir quitté le Brésil. C’est là que je suis venu chercher mon Ballon d’or, puis la Ligue des champions un an plus tard… Quand je ne reviens pas pendant longtemps, la nostalgie me gagne », a admis l’icône du jogo bonito dans une interview gardée au frigo pendant tout ce temps.…

LB pour SOFOOT.com

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