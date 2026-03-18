La décision de la CAF ne change rien à ce qu'a vécu Moussa Niakhaté

Pas l’temps pour les regrets, comme le disaient Booba et Ali. Avant d’affronter le Celta de Vigo ce jeudi pour tenter d’accrocher une place en quarts de finale après le match nul de l’aller (1-1), Moussa Niakhaté a tenu à assurer une chose : si la décision de la CAF de retirer la CAN au Sénégal le rend vert (quel comble pour un lyonnais), elle ne change rien aux émotions vécues.

« Concernant ce sujet, par respect pour le club et par respect du match capital de demain, vous avez vu ma réaction sur les réseaux, confie l’international sénégalais, désormais ex-vainqueur de la CAN Je me permets de dire que rien ne change par rapport à ce que j’ai vécu il y a deux mois. Maintenant, je reste focus sur le match de demain. On aura le temps d’en parler, mais aujourd’hui, ce n’est pas forcément le moment. » …

SW pour SOFOOT.com