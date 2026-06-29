La décision de Cook et la conférence de la BCE devraient continuer à façonner les débuts du mandat du président de la Fed, Warsh

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour d'un article initialement publié le 27 juin, avec des références à l'arrêt de la Cour suprême dans l'affaire Cook aux paragraphes 2 à 4)

* La Cour suprême des États-Unis bloque la tentative de Trump de révoquer Cook de son siège au conseil d'administration

* Cette affaire judiciaire est déterminante pour l’influence future du président sur la Fed

* Warsh rejoindra les dirigeants de la BCE, de la Banque d'Angleterre et de la Banque du Canada lors d'une conférence au Portugal

par Howard Schneider

Le début de mandat de Kevin Warsh, président de la Réserve fédérale à la tête de la banque centrale américaine est confronté à un nouveau test cette semaine, avec une intervention lors d’une conférence économique très médiatisée au Portugal, deux jours seulement après que la Cour suprême a bloqué la tentative du président Donald Trump de révoquer une responsable de la Fed.

Lundi, la plus haute juridiction américaine a refusé d’autoriser Trump à révoquer Lisa Cook, gouverneure de la Fed , estimant que le président devrait franchir un « seuil substantiel » pour justifier un tel licenciement.

« En l’absence de telles contraintes, toute erreur perçue ou alléguée (passée ou présente) pourrait constituer un prétexte tout trouvé pour la destitution d’un gouverneur — un fait dont il serait certainement conscient, et qui pèserait sans doute sur lui au moment de décider quoi dire et comment voter », a écrit le président de la Cour suprême, John Roberts, au nom de la majorité dans cette décision rendue à 5 voix contre 4. « Rien ne pourrait être plus néfaste pour l’indépendance que le Congrès a cherché à préserver. » L’affaire va désormais être renvoyée devant les juridictionsinférieures , qui ont estimé que Mme Cook avait de fortes chances de remporter son recours contre la tentative de Trump de la révoquer et qui l’ont laissée siéger au Conseil des gouverneurs de la Fed pendant que l’affaire était examinée par la Cour suprême. Trump a déclaré qu’il comptait poursuivre l’affaire devant les tribunaux de première instance, affirmant sur les réseaux sociaux que la décision de la Cour suprême à son encontre reposait sur des « motifs strictement procéduraux ».

Les gouverneurs de la Fed ne peuvent être révoqués que « pour motif valable », mais cette notion n’a jamais été définie ni examinée par les tribunaux. Trump est le premier président à tenter de révoquer un gouverneur en exercice, arguant que ce qu’il a qualifié de fausses déclarations de la part de Mme Cook dans une demande de prêt immobilier justifiait sa destitution.

Cette initiative a été largement perçue comme une atteinte à l’indépendance de la Fed face aux ingérences politiques dans son processus décisionnel, Trump cherchant à faire de la place au sein du conseil d’administration de la Fed pour ses propres candidats, après avoir été contrarié par le refus des actuels responsables de la banque centrale américaine de répondre à ses demandes de baisses importantes des taux d’intérêt. La décision de la Cour suprême autorisant Mme Cook à conserver son poste élimine un risque majeur pour M. Warsh — à savoir que sa direction de la Fed s’accompagne d’une série de licenciements perturbateurs de la part de Trump, M. Warsh lui-même risquant d’être démis de ses fonctions. Cela pourrait toutefois mettre en évidence les contraintes auxquelles Trump est confronté lorsqu’il s’agit d’influencer les décisions de la Fed, notamment en matière de taux, une décision en faveur de Mme Cook protégeant également M. Warsh et d’autres membres de la menace d’une destitution. Les données économiques récentes, notamment un indicateur clé de l’inflation , qui s’est établi en mai à plus du double de l’objectif de 2 % fixé par la Fed, ont renforcé, aux yeux des investisseurs, la probabilité que la banque centrale relève ses taux dans les mois à venir, et non qu’elle les abaisse comme Trump a déclaré le souhaiter et s’y attendre.

Jusqu’à présent, cependant, les commentaires de Trump et du secrétaire au Trésor Scott Bessent se sont montrés plus indulgents qu’ils ne l’avaient été envers l’ancien président de la Fed, Jerome Powell, dont le refus de baisser les taux lui avait valu le surnom péjoratif de “Too Late” (Trop tard) et, plus important encore, une enquête pénale – depuis classée sans suite – ainsi que des appels à sa destitution. Powell reste membre du conseil d’administration de la Fed.

“Kevin est fantastique, et je veux qu’il fasse tout ce qu’il souhaite”, a déclaré Trump au début du mois dans l’émission “Meet the Press” de NBC News. “Je ne veux pas exercer une grande influence sur lui.” L’approche de M. Warsh dans l’exercice de ses fonctions pourrait l’aider dans une certaine mesure à gérer les attentes de Trump. Le nouveau président de la Fed a déclaré qu’il comptait éviter autant que possible toute déclaration ou “orientation prospective” sur la question de savoir si le taux directeur devait être relevé ou abaissé selon un calendrier précis, en gardant ses propres perspectives largement à l’abri du regard du public et de celui du président.

UNE ORIENTATION MOINS MARQUÉE “TOUT À FAIT APPROPRIÉE”

Warsh affirme depuis longtemps qu’il n’apprécie pas de donner des indications ou d’orienter les marchés financiers sur les décisions de la Fed en période normale, estimant que les investisseurs devraient réagir aux conditions économiques et non aux actions de la banque centrale. Il a rapidement mis cette préférence en pratique, en supervisant la rédaction d’une nouvelle déclaration de politique monétaire qui supprimait toute mention d’orientation prospective et en insistant sur ce point lors de sa première conférence de presse en tant que président de la Fed, à l’issue de la réunion de la banque centrale des 16 et 17 juin .

“Votre question semblait m’encourager à donner des indications prospectives. Nous avons abandonné les indications prospectives”, a-t-il déclaré en réponse à la question d’un journaliste sur les conditions dans lesquelles la Fed pourrait relever ses taux. “Je ne peux donner aucune indication prospective sur ce que nous allons faire ensuite. La bonne nouvelle, c’est que nous nous réunirons dans six semaines” et que nous publierons une déclaration de politique monétaire actualisée. La participation de M. Warsh mercredi au forum annuel de la Banque centrale européenne , qui se tient dans la station balnéaire de Sintra, au sommet d’une colline au Portugal, constituera un premier test pour évaluer la façon dont cette approche est perçue par ses homologues internationaux, notamment la présidente de la BCE, Christine Lagarde, le gouverneur de la Banque d’Angleterre, Andrew Bailey, et le gouverneur de la Banque du Canada, Tiff Macklem.

Les quatre responsables de banques centrales participeront ensemble à une table ronde sous forme de questions-réponses.

Si Mme Lagarde, à la tête de la BCE, s’est également éloignée des indications prospectives, la Banque d’Angleterre inclut quant à elle des commentaires assez détaillés sur l’évolution prévue de l’économie, sur la base de différents scénarios économiques.

Le dollar joue toutefois un rôle différent à l’échelle mondiale en tant que principale monnaie de réserve et de transaction: les fluctuations inattendues des taux d’intérêt américains constituent une source de tension potentielle pour les autres marchés et devises, tandis que les “lignes de swap” ouvertes par la Fed avec d’autres pays offrent un filet de sécurité en matière de liquidité en dollars pour une grande partie de l’économie mondiale.

Le monde entier aura les yeux rivés sur Warsh pour voir jusqu’où ira son approche peu communicative. Pierre-Olivier Gourinchas, qui quittecette semaine son poste d’économiste en chef du Fonds monétaire international pour retourner à la vie universitaire, a déclaré vendredi à Reuters lors d’un entretien de fin de mandat que les orientations prospectives fortes avaient fait “très mauvaise presse” car elles engageaient les banques centrales à prendre certaines mesures futures, quelle que soit l’évolution de la situation économique, soulignant qu’elles avaient empêché la Fed de réagir plus rapidement à la flambée de l’inflation qui a suivi la pandémie de COVID-19.

“Je pense donc qu’il est tout à fait approprié de s’éloigner de ces formes fortes d’indications prospectives. Dire qu’il n’y a pas d’indications prospectives, je ne pense pas que ce soit jamais le cas. Que ce soit de manière explicite ou implicite, le marché va se forger une opinion”, a-t-il déclaré.