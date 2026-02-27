La curieuse soirée de José Mourinho à Madrid

Les soirées parking, y’a que ça de vrai. José Mourinho n’en pense visiblement pas moins, à en croire ses goûts. Suspendu pour le barrage retour de Ligue des champions entre le Real Madrid et Benfica (2-1), l’entraîneur portugais aurait en effet refusé d’assister à la partie depuis la loge qui lui était réservée, comme le révèle l’émission El Chiringuito . La délégation madrilène avait pourtant préparé le nécessaire (repas, boissons et chauffage), mais Mourinho a préféré suivre le match depuis le car de Benfica , dans le parking de Santiago Bernabéu.

🚨 EXCLUSIVA @elchiringuitotv 🚨 🚌 "MOURINHO ha visto el partido en el BUS del BENFICA". 👉 "Dentro del PARKING del Bernabéu". pic.twitter.com/0pbJFeVtHC…

AB pour SOFOOT.com