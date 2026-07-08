La Croatie perd une légende
Préparez les hommages et les mouchoirs. Quelques jours après son élimination au buzzer face au Portugal, la Croatie tourne l’une des plus belles pages de son histoire : son sélectionneur Zlatko Dalić quitte ses fonctions après neuf années dorées. La Fédération croate a officialisé le départ de son technicien ce mercredi après-midi. « Une arrivée modeste. Une aventure inoubliable. Un adieu fier » , pouvait-on lire sur le compte X de la sélection croate.
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