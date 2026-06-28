La Croatie chipe la deuxième place au Ghana

Oui, le Ghana de Carlos Queiroz peut prendre un but. Deux même, comme l'a prouvé ce samedi soir la Croatie pour dominer les Black Stars et leur chiper la deuxième place du groupe L derrière l'Angleterre. Reste maintenant à savoir qui héritera du Portugal ou de la Colombie en seizièmes de finale.

Croatie 2-1 Ghana

Buts : Sučić (31 e ) et Vlašić (83 e ) pour les Vatreni // Luckassen (73 e ) pour les Black Stars

Se retrouver dans un tableau avec la France, l’Allemagne, l’Espagne, le Maroc, les Pays-Bas et peut-être même le Portugal ou bien tomber dans la partie droite, a priori plus ouverte, avec l’Argentine, le Brésil et l’Angleterre parmi les ogres ? La Coupe du monde sait très bien offrir ce genre de dilemme et ce type de troisième match de poule, dont on ne sait pas trop s’il vaut mieux le gagner, le perdre ou simplement faire en sorte de ne pas le jouer. Ce Croatie-Ghana était l’une de ces rencontres étonnante et que l’on devine un peu chiante. Ne comptez pas sur les Vatreni pour se mettre à calculer dans un Mondial où tout avait mal démarré contre l’Angleterre et où tout ne se terminera pas dès les poules, les Croates sortant deuxièmes avec une nouvelle victoire (2-1) après celle étriquée contre le Panama. En route pour les seizièmes, messieurs !…

Par Clément Gavard pour SOFOOT.com