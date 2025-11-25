La crainte d'un écran noir pour le football belge
DAZN a claqué la porte.
Ce mardi, la plateforme britannique DAZN a annoncé la fin de son contrat avec la Pro League . Dans un communiqué relayé par la RTBF , le directeur général de DAZN Belgique Massimo D’Amario a exprimé sa déception : « Malgré diverses tentatives pour résoudre la situation, DAZN n’a d’autre choix que de constater l’extinction du contrat, en vertu de la loi belge. Aucune entreprise ne peut être contrainte de fonctionner à perte. » …
CDB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer