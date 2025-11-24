La course contre la montre d’Achraf Hakimi pour être prêt pour la CAN
Yes, he CAN.
Depuis le tacle de désosseur de Luis Díaz contre le Bayern le 4 novembre (1-2), Achraf Hakimi a troqué les sprints et les centres en retrait contre une botte de marche et une trottinette électrique . Entorse sévère et calendrier serré : c’est le nouveau combo qui fait flipper Rabat.…
MH pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
