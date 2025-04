La course à la Ligue des champions, le sel de la fin de saison

La Ligue 1 version 2024-2025 rendra son verdict dans 40 jours. Six journées sont encore à disputer. La course au titre est officiellement pliée mais heureusement, le suspense reste total pour les trois autres places qualificatives pour la Ligue des champions, convoitées par six clubs différents. La promesse d'un final haletant.

Si le Paris Saint-Germain se promène, au point de pouvoir espérer finir le championnat invaincu, aucune tête n’émerge clairement derrière lui. Son dauphin, l’Olympique de Marseille, s’est considérablement effrité au cours des dernières semaines et a déjà mordu huit fois la poussière en 28 journées de Ligue 1. Presque un revers tous les trois matchs et une moyenne – ni infamante ni brillante – de 1,86 point par match. Même nombre de défaites au compteur de Monaco et Lyon, attendus en force dans la course au podium. Malgré les formes fluctuantes et une irrégularité extrêmement frustrante, dans le jeu comme dans les résultats, le sel du championnat est pourtant à trouver dans ces places-là.

Dynamiques dynamitées, classement resserré

À six journées de la fin du championnat, le parfum de la Ligue des champions a de quoi stimuler les appétits. Marseille occupe la pole position, mais ça klaxonne fort derrière : l’OM ne compte que cinq points d’avance sur le septième, Lille. Une course à six, donc, à laquelle vont également se mêler Monaco, Strasbourg, Lyon et Nice. Brest et Lens ne sont pas largués, mais semblent toutefois partir de trop loin pour pouvoir accrocher le bon wagon (six points de retard sur le top 4 pour les Pirates, sept pour les Sang et Or). Bien malin celui qui pourrait prédire l’issue de cette course à la C1, pas forcément hyper rythmée, mais très indécise.…

Par Quentin Ballue pour SOFOOT.com