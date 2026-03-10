Mais où sont passés les supporters de la Lazio ?

Comme un petit air de pandémie. Dixième de Serie A, la Lazio est parvenue à vaincre Sassuolo au bout du temps additionnel ce lundi soir (2-1), en clôture de la 28 e journée de Serie A. Chouette soirée, sauf que cette importante victoire n’a pas franchement fait lever les foules .

Il faut dire que l’Olimpico était pratiquement vide, environ 2 000 supporters biancocelesti ayant assisté à la rencontre , sur les 72 000 places que compte l’enceinte. La désertion fait suite à l’appel au boycott des tifosi de la Lazio , en conflit ouvert avec le président Claudio Lotito : ils reprochent notamment au dirigeant, à la tête du club depuis 2004, de ne pas vouloir construire une équipe compétitive , en témoignent des mercatos jugés insuffisants.…

CMF pour SOFOOT.com