Raffaele Palladino : « Gasperini a participé à révolutionner le football »
information fournie par So Foot 10/03/2026 à 12:03

Nommé sur le banc de l'Atalanta en novembre, Raffaele Palladino va se mesurer au Bayern de Vincent Kompany en huitièmes de finale de Ligue des champions. En 2024, à l'époque où il avait été lancé à Monza par le duo Berlusconi-Galliani, l'ancien attaquant de la Juve accordait un long entretien à So Foot . Rencontre avec un nostalgique du foot de rue.

Tu es un Napolitain qui a percé dans le Nord. Ta famille te parle encore ?

(Rires.) Pour être précis, on est de Mugnano di Napoli, une petite ville à sept kilomètres au nord de Naples. J’y ai grandi avec mes parents, mes deux grands frères et ma grande sœur. Ma mère était femme au foyer, et mon père bossait dans une usine de viande. Ils m’ont donné le goût de l’effort, l’esprit de sacrifice. Toute ma famille habite dans un seul et même immeuble, à part moi, donc. Dans sa jeunesse, mon père a tenté de percer dans le foot et a joué en Serie C, à la Sambenedettese. Il souhaitait vraiment que l’un de ses enfants fasse mieux que lui. Mes frères et ma sœur n’y sont pas parvenus, et ç’a été moi. Petit, je passais mon temps à jouer dans les rues de Naples. C’était tous les jours, après l’école. Ça ne se fait plus trop, d’ailleurs, aujourd’hui. Moi, je n’ai pas intégré d’école de foot avant mes treize ans.…

Interview publiée dans le So Foot n°215 en avril 2024.

Propos recueillis par Andrea Chazy, à Monza pour SOFOOT.com

