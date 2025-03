La cote de popularité de Kylian Mbappé en chute libre chez les 7-14 ans

Déjà passé de mode ?

La cote de popularité de Kylian Mbappé est en baisse chez les 7-14 ans . C’est ce que rapporte le Journal de Mickey dans son dernier sondage. Numéro un en 2019 et quatrième l’année dernière, l’attaquant du Real Madrid dégringole de sept places en 2025, et n’est que la 11 e personnalité préférée des jeunes, malgré sa forme internationale avec son club et son retour en sélection. Un classement qui peut s’expliquer par son Euro décevant, sa longue absence qui a suivi en sélection, en plus des problèmes extra-sportifs qui ont entaché son image aux yeux du grand public.…

TJ pour SOFOOT.com