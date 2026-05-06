La cote de confiance de Macron de nouveau en baisse, selon un sondage

Le président Emmanuel Macron lors d'un Forum économique franco-grec à Athènes, le 25 avril 2026 ( AFP / Angelos TZORTZINIS )

La cote de confiance d'Emmanuel Macron est en baisse pour le deuxième mois consécutif, perdant trois points en mai à 20%, après en avoir perdu deux en avril, alors qu'elle avait plutôt progressé pendant l'hiver, selon un sondage Elabe pour Les Echos publié mercredi.

Quelque 20% (-3 points) des Français affirment faire confiance au président de la République "pour affronter efficacement les principaux problèmes qui se posent au pays", selon cette enquête.

La cote de confiance du Premier ministre suit la même tendance. Sébastien Lecornu perd un point en mai, comme en avril, avec 23% (-1 point) de Français qui déclarent lui faire confiance.

Depuis sa prise de fonction, le Premier ministre voit sa cote de confiance évoluer en dents de scie, entre 20 et 25%, rappelle Elabe.

Dans le classement des personnalités, celles du "socle commun" du centre et de la droite, Edouard Philippe, Gabriel Attal, Gérald Darmanin et Bruno Retailleau reculent chacun de 5 points parmi les Français qui en ont une "image positive".

Le président d'Horizons perd même 13 points auprès des électeurs macronistes, et le ministre de la Justice 15 points.

Au Rassemblement national, Jordan Bardella et Marine Le Pen, toujours en haut du classement, "résistent". Le président du RN perd un point et la cheffe de file des députés reste stable, avec respectivement 37% et 34% d'opinions positives.

Auprès des électeurs de gauche, François Ruffin conserve la première place et progresse de 7 points (53%, après avoir reculé de 8 points les deux mois précédents), tandis que le leader de la France insoumise Jean-Luc Mélenchon enregistre un gain de 7 points quelques jours après son annonce de candidature à la présidentielle (et après avoir déjà progressé de 5 points en avril).

Le sondage a été réalisé en ligne du 4 au 5 mai sur un échantillon de 1.032 personnes, représentatif des résidents de France métropolitaine âgés de 18 ans ou plus, selon la méthode des quotas. La marge d'erreur est située entre 1,4 et 3,1 points.