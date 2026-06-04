La cote de confiance d'Emmanuel Macron remonte fortement, et atteint son niveau d'il y a un an, selon un sondage

Le Premier ministre Sébastien Lecornu obtient le même score que le président.

( AFP / LUDOVIC MARIN )

C'est son meilleur score depuis un an : 26% des Français font confiance à Emmanuel Macron pour régler les problèmes qu'affrontent le pays, selon un sondage Elabe pour Les Échos publié jeudi 4 juin.

Le président de la République gagne six points par rapport au même baromètre publié en mai , qui mesure la confiance qu'ont les Français dans sa capacité à "affronter efficacement les principaux problèmes qui se posent au pays". Le chef de l'État n'avait pas atteint un tel score depuis le mois de mai 2025.

Son Premier ministre Sébastien Lecornu obtient le même score avec une cote de confiance de 26% (+3 pts).

Jordan Bardella largement en tête

Dans le classement des candidats à la présidentielle, Gabriel Attal (Renaissance) jouit d'une "image positive" auprès de 32% des Français, soit quatre points de mieux en un mois. Il talonne désormais Édouard Philippe (Horizons, 33%, +1), loin derrière Jordan Bardella (Rassemblement national, 38%, +1) .

Bruno Retailleau (Les Républicains) augmente lui aussi son score avec 27% (+3 pts), une progression identique à celle de Jean-Luc Mélenchon (18%).

Seule personnalité testée en baisse, le député de la Somme François Ruffin , avec une cote de 21% (-3 pts), après la publication de sa bande dessinée, "Picardie Splendor", qui lui vaut depuis des accusations de racisme et de paternalisme, en particulier de la part de son ancien mouvement, La France insoumise.

Le sondage a été réalisé en ligne du 2 au 3 juin sur un échantillon de 1.001 personnes, représentatif des résidents de France métropolitaine âgés de 18 ans ou plus, selon la méthode des quotas. La marge d'erreur est située entre 1,4 et 3,1 points.