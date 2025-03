La Côte d’Ivoire se désiste au dernier moment pour l’organisation de la CAN U20

Un autre « coup de marteau ».

Dans la continuité de « la CAN de l’hospitalité » de 2024, les Ivoiriens devaient accueillir la CAN U20 entre le 26 avril et le 18 mai. Mais, presque un mois jour pour jour avant le début de cette compétition, le pays hôte s’est retiré de l’organisation rapporte sport news Africa . La Fédération ivoirienne de football a annoncé cette décision via un communiqué.…

RA pour SOFOOT.com