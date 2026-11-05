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La Corée du Sud va étendre ses opérations à proximité du détroit d'Ormuz
information fournie par Reuters 05/11/2026 à 06:20

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La Corée du Sud prévoit d'étendre les opérations de son unité anti-piraterie à des eaux situées plus près du détroit d'Ormuz, a déclaré le ministère de la Défense.

Le gouvernement va présenter au Parlement une proposition visant à prolonger le déploiement de cette unité au Moyen-Orient, a déclaré un porte-parole du ministère, confirmant ainsi une information de l'agence de presse Yonhap.

L'unité Cheonghae est stationnée dans le golfe d'Aden depuis 2009 afin d'assurer la sécurité de la navigation des navires commerciaux. Son déploiement doit se terminer à la fin de l'année 2026.

La proposition qui sera soumise au Parlement, et qui doit être approuvée par le président Lee Jae Myung et le Conseil des ministres, étendrait la zone d'opération de l'unité aux eaux situées près du port de Douqm, à Oman, situé à environ 650 km du détroit d'Ormuz.

Le président américain Donald Trump a critiqué la Corée du Sud depuis le début de la guerre lancée en février dernier par les Etats-Unis et Israël en Iran, estimant que Séoul avait refusé d'aider Washington face à l'Iran.

(Heejin Kim; version française Camille Raynaud)

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