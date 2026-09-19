La convocation de Zacharie Boucher avec Madagascar finalement annulée
Boucher à la haine. L’espoir n’aura été que de courte durée. Deux jours après avoir été convoqué au prochain rassemblement de la sélection malgache par Corentin Martins, le portier troyen Zacharie Boucher ne sera finalement pas de l’aventure. La fédération nationale l’a confirmé dans un communiqué publié ce samedi.
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JD pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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