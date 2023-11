La consommation d'antibiotiques a encore augmenté en 2022 en France

La consommation d'antibiotiques a augmenté de 14% en 2022, après avoir rebondi d'environ 5% en 2021, selon Santé publique France. Chez les 5-14 ans, elle a bondi de près de 42% sur un an.

( AFP / LOIC VENANCE )

Les antibiotiques, c'est pas automatique. Si le slogan perdure depuis des années, force est de constater qu'il n'est plus aussi suivi. "Si la consommation d'antibiotiques reste globalement orientée à la baisse depuis 2012, elle a augmenté en 2022 à un rythme plus soutenu qu'en 2021" , selon une étude annuelle menée par Santé publique France (SPF) à partir de données sur les remboursements effectués par la Sécurité sociale et publiée lundi 13 novembre.

"La France fait partie des pays européens les plus consommateurs d’antibiotiques" , a rappelé la directrice générale de SPF, Caroline Semaille, citée dans un communiqué.

Dans le détail , la consommation d'antibiotiques a augmenté de 14% en 2022, après avoir rebondi d'environ 5% en 2021. "Elle reste cependant à un niveau légèrement inférieur à celui observé en 2019", avant la pandémie de Covid, précise l'étude de SPF.

Après une chute du recours aux antibiotiques en 2020, où les strictes mesures anti-Covid (confinements, gestes barrières) avaient réduit la fréquence des infections bactériennes, "les années 2021 et 2022 se sont accompagnées d’une reprise des infections hivernales courantes, des consultations médicales et des prescriptions d’antibiotiques", a relevé l'agence dans un communiqué diffusé en parallèle.

"Importante" chez les enfants, la consommation d'antibiotiques chez ces jeunes patients a même retrouvé en 2022, voire dépassé, le niveau d'avant-pandémie. Chez les 5-14 ans, elle a bondi de près de 42% sur un an , jusqu'au niveau de 2019. Chez les 0-4 ans, la consommation a été "supérieure à celle de 2019", a détaillé SPF.

Le recul de la consommation d'antiobiotiques est un objectif des autorités sanitaires, en France et dans d'autres pays, pour freiner l'apparition de bactéries résistantes. L 'antibiorésistance, qui inquiète depuis des années les autorités sanitaires mondiales pour ses conséquences meurtrières, est exacerbée par une consommation excessive ou inappropriée de ces traitements.

Dans ce contexte, SPF rediffusera, à partir de décembre, une campagne sur le bon usage des antibiotiques, sans intérêt contre des infections virales comme la bronchiolite ou la grippe.