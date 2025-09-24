 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
La CONMEBOL pousse pour une Coupe du monde à 64 équipes
information fournie par So Foot 24/09/2025 à 11:57

La CONMEBOL pousse pour une Coupe du monde à 64 équipes

La CONMEBOL pousse pour une Coupe du monde à 64 équipes

On peut viser plus haut encore…

Mardi, entre trois steaks saignants, la FIFA aurait discuté d’une idée qui ferait passer le Mondial pour un open bar : 64 équipes dès 2030 . L’idée, soufflée par le président de la fédé uruguayenne Ignacio Alonso au printemps, aurait été officiellement posée sur la table par Alejandro Domínguez (boss de la CONMEBOL et vice-président de la FIFA à ses heures) dans les bureaux new-yorkais de la FIFA installés dans la Trump Tower. Avec lui, tout un casting sud-américain : le président paraguayen Santiago Peña, son homologue uruguayen Orsi Yamandú et Chiqui Tapia, président du football argentin, pour compléter la photo de famille . Javier Milei, lui, avait mieux à faire : serrer la main de Donald Trump.…

SF pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
