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La compo du PSG face au Bayern
information fournie par So Foot 06/05/2026 à 19:16

La compo du PSG face au Bayern

La compo du PSG face au Bayern

Après la tempête, la tempête ? Luis Enrique a choisi son onze prêt à en découdre contre le Bayern Munich, en demi-finales retour de Ligue des champions. Sans surprise, puisqu’Achraf Hakimi s’est blessé au match aller (comme Lucas Chevalier), l’Espagnol a décidé d’aligner Warren Zaïre-Emery au poste de latéral droit. Fabián Ruiz, qui était absent lors de la réception de Liverpool en quarts, est titulaire au milieu, selon L’Équipe .

L’attaque du soir ravive de bons souvenirs aux supporters parisiens : comme en finale de Ligue des champions à Munich, Khvicha Kvaratskhelia, Ousmane Dembélé et Désiré Doué sont titulaires, pas Bradley Barcola. Paris est à 90 minutes, ou plus, de devenir le premier club français à compter trois participations en finale de C1. Il dépasserait ainsi Marseille et Reims.…

UL pour SOFOOT.com

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