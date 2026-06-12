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Dembélé déplore les critiques contre Mbappé
information fournie par So Foot 12/06/2026 à 11:24

Dembélé déplore les critiques contre Mbappé

Dembélé déplore les critiques contre Mbappé

À l’heure où tout le monde cherche à savoir qui doit être titulaire à la pointe de l’attaque des Bleus, Ousmane Dembélé est monté au créneau pour défendre son coéquipier. « On a été très injuste avec lui. On en fait un peu trop avec les critiques envers Kylian parce que c’est un joueur incroyable » , a déclaré le Ballon d’or au micro de Marca .

Les chaussettes de Mbappé

« Parfois, on exagère dans les critiques simplement parce qu’il s’agit de Kylian Mbappé. Il ne faut pas être si dur avec lui. Qu’il lace ses chaussures, qu’il ne les lace pas, qu’il remonte ses chaussettes, qu’il ne les remonte pas. C’est trop » , a-t-il ajouté. Les détracteurs, elle est pour vous celle là.…

MJ pour SOFOOT.com

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