La communication de Kylian Mbappé ne plaît pas à Jean-Pierre Papin

Ciseaux retourné contre Mbappé. Jean-Pierre Papin était l’invité du LiveClub Ligue 1 sur France Télévisions. L’ancien attaquant de l’AC Milan a évoqué l’actualité du Ballon d’or, un trophée qu’il avait ramené à la maison en 1991. Papin y a notamment critiqué la communication de Kylian Mbappé avant cette échéance. Ces dernières semaines, le Français s’est lancé dans une campagne médiatique pour défendre sa candidature à la distinction suprême.

« C’est moi, moi, et moi »

« Kylian, j’aime beaucoup. C’est un homme de records, par contre à un moment, c’est moi, moi, et moi. On devient Ballon d’or, on ne peut pas toujours dire qu’on a envie de. Le Ballon d’or, c’est les autres qui décident », estime JPP. Le natif de Boulogne-sur-Mer pense même que le Français en a fait beaucoup trop. Selon ses dires, cela pourrait même le desservir lors de la cérémonie du 26 octobre prochain à Londres : « Dans sa com à un moment, c’était « personne d’autre que moi ne mérite le Ballon d’or ». C’est too much pour moi. Aujourd’hui, quand tu regardes comment est attribué le Ballon d’or. Ce critère là par rapport à Kylian, il ne va pas. Le reste tout va bien.» …

MBC pour SOFOOT.com