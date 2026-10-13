Des clubs potentiellement intéressés par Paul Pogba

Le soleil américain après le soleil de la Côte d’Azur ? Paul Pogba est un joueur libre depuis la résiliation de son contrat avec l’AS Monaco en août dernier et certains clubs s’activent pour attirer le champion du monde.

Une opération marketing sans doute, au vu du déficit physique que l’ancien de la Juventus avait affiché en Principauté. Des clubs de MLS seraient intéressés par le joueur de 33 ans, à l’image de New York City, l’Inter Miami de Lionel Messi ou encore DC United, selon les informations du Daily Mail . Après six petites apparitions sous le maillot monégasque, Pogba veut s’offrir une dernière pige, et l’ American Dream est une véritable option pour la Pioche . …

MB pour SOFOOT.com