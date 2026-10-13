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Dani Carvajal signe (enfin) à Getafe
information fournie par So Foot 13/10/2026 à 11:17

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Dani Carvajal signe (enfin) à Getafe

Dani Carvajal signe (enfin) à Getafe

Por fin . Après une semaine de tractations et de démêlés administratifs pour parvenir à un accord avec la Liga, Getafe a officialisé l’arrivée de Dani Carvajal ce mardi matin .Le champion d’Europe avec le Real Madrid dépose ses valises dans le club de la banlieue de la capitale espagnole, ou pas vraiment si l’on considère que l’Espagnol n’a jamais vraiment quitté Madrid.

Les valises toujours rangées, Carvajal peut sereinement débuter son aventure chez les pensionnaires du Coliseum. Le club a annoncé l’arrivée du joueur par l’intermédiaire d’une vidéo d’une trentaine de secondes et d’un message : « Le Getafe CF souhaite la bienvenue à Dani Carvajal et lui souhaite beaucoup de succès dans cette nouvelle étape de sa carrière. Bienvenue au Colisée, Dani ! »

MB pour SOFOOT.com

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