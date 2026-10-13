Cristiano Ronaldo porte une écharpe de l'Arabie saoudite

L’ambassadeur du royaume. Lundi soir, le coup d’envoi entre Al Nassr et Neftchi Fargona en Ligue des champions asiatique a été repoussé après l’interception d’un missile balistique Houthis , selon Al-Riyadiah . Les joueurs et supporters ont été invités à ne pas quitter les tribunes, le temps que les autorités saoudiennes sécurisent la situation.

La rencontre a commencé avec une heure de retard et Al Nassr s’est finalement imposé. Au moment de célébrer cette victoire, Cristiano Ronaldo a affiché son soutien à l’Arabie saoudite , visée depuis plusieurs jours par les missiles des Houthis yéménites dans le contexte de la guerre au Moyen-Orient.…

MBC pour SOFOOT.com