La Commission européenne va proposer de nouvelles mesures ciblant Israël, annonce von der Leyen

La Commission européenne va proposer de sanctionner certains ministres israéliens jugés extrémistes et de suspendre partiellement l'accord d'association de l'Union européenne (UE) avec Israël, en ciblant les questions commerciales, a déclaré mercredi sa présidente, Ursula von der Leyen.

Dans un discours sur l'état de l'Union prononcé devant le Parlement européen à Strasbourg, Ursula von der Leyen a également déclaré que la Commission suspendrait son soutien bilatéral à Israël, sans affecter toutefois la collaboration avec la société civile israélienne et Yad Vashem, le principal mémorial israélien de l'Holocauste.

La Commission avait précédemment proposé de restreindre l'accès d'Israël à son programme phare de financement de la recherche, mais n'avait pas réussi à obtenir un soutien suffisant des pays membres de l'UE pour cette initiative.

La Commission fera désormais ce qu'elle peut par elle-même, a prévenu la cheffe de l'exécutif européen.

