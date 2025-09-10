 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
La Commission européenne va proposer de nouvelles mesures ciblant Israël, annonce von der Leyen
information fournie par Reuters 10/09/2025 à 10:02

La Commission européenne va proposer de sanctionner certains ministres israéliens jugés extrémistes et de suspendre partiellement l'accord d'association de l'Union européenne (UE) avec Israël, en ciblant les questions commerciales, a déclaré mercredi sa présidente, Ursula von der Leyen.

Dans un discours sur l'état de l'Union prononcé devant le Parlement européen à Strasbourg, Ursula von der Leyen a également déclaré que la Commission suspendrait son soutien bilatéral à Israël, sans affecter toutefois la collaboration avec la société civile israélienne et Yad Vashem, le principal mémorial israélien de l'Holocauste.

La Commission avait précédemment proposé de restreindre l'accès d'Israël à son programme phare de financement de la recherche, mais n'avait pas réussi à obtenir un soutien suffisant des pays membres de l'UE pour cette initiative.

La Commission fera désormais ce qu'elle peut par elle-même, a prévenu la cheffe de l'exécutif européen.

(Rédigé par Lili Bayer et Andrew Gray, version française Blandine Hénault, édité par Augustin Turpin)

Proche orient
    De Gaulle en 1967 : embargo sur les armes vers Israël.

