Allemagne: forte hausse des commandes industrielles, tirées par l'armement

( AFP / RALF HIRSCHBERGER )

Les commandes industrielles allemandes ont continué d'augmenter en novembre, pour le troisième mois d'affilée, notamment tirées par la défense, en plein effort de réarmement face à la menace russe, selon des données officielles publiées jeudi.

Le volume des commandes a fortement progressé sur un mois, de 5,6%, en données corrigées des variations saisonnières, après une augmentation révisée à la hausse de 1,6% en octobre, selon les chiffres provisoires de l'Office fédéral des statistiques, Destatis.

"Depuis quelques mois maintenant, les commandes majeures - notamment dans le contexte des achats de défense - entraînent des fluctuations dans les commandes", a expliqué le ministère de l'Economie dans un communiqué.

Au mois de novembre, les commandes pour la construction de véhicules du type aéronefs, navires, trains et véhicules militaires ont augmenté de 12%.

Mais les commandes d'armement ne sont pas l'unique raison de ce rebond depuis septembre, après quatre mois de repli des commandes industrielles.

Les commandes de produits métallurgiques ont également fortement augmenté, de 25%, et la demande en matériel électrique, informatique, de construction mécanique ainsi qu'en produits électroniques et optiques ont également contribué au résultat global, explique Destatis.

Ce rebond est le "signe d'un possible renversement de tendance économique", selon Jens-Oliver Niklasch, économiste de la banque LBBW, alors que le pays pâtit d'un affaiblissement prolongé de son industrie, d'une demande en berne sur ses marchés clés et de l'impact des droits de douane américains.

"Dans la situation actuelle, il est plus important qu'il y ait un signe de vie de l'industrie", commente-t-il.

Le PIB allemand devrait croître de seulement 0,2% en 2025, selon les prévisions du gouvernement, après deux années de récession. Pour 2026, les autorités prévoient une croissance de 1,3%.

Face à la menace russe et aux inquiétudes croissantes concernant le désengagement américain en Europe, le chancelier Friedrich Merz, qui a pris ses fonctions en mai, a décidé d'exempter les dépenses de défense des règles strictes en matière d'endettement public afin d'accélérer le renforcement des capacités militaires allemandes.

Le dirigeant conservateur a promis de bâtir l'armée conventionnelle la "plus puissante d'Europe" pour contrer la menace russe.