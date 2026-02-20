La Commission européenne avait le droit d'accepter l'invitation de Trump au Conseil de la paix, dit une porte-parole

La Commission européenne a répliqué vendredi aux critiques de plusieurs Etats membres de l'Union européenne sur la présence d'une envoyée de l'UE à la première réunion du Conseil de la paix du président américain Donald Trump, affirmant qu'elle avait le droit d'accepter une telle invitation.

"Il relève de la compétence de la Commission d'accepter ce type d'invitations", a déclaré la porte-parole de la Commission européenne, Paula Pinho, aux journalistes à Bruxelles.

Jeudi, le ministre français des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot, notamment, a déclaré que la Commission n'aurait pas dû accepter cette invitation.

"La Commission européenne n'aurait jamais dû assister à la réunion du 'Board of Peace' à Washington aujourd'hui, car elle n'en avait pas reçu le mandat du Conseil", a-t-il écrit sur X.

Paula Pinho a souligné que la participation à la réunion ne signifiait pas que la Commission européenne approuvait le Conseil de la paix du président américain.

"La participation de la commissaire (Dubravka) Suica ne signifie pas que nous approuvons le Conseil de la paix, mais elle est un signe clair de notre engagement envers la Palestine et la reconstruction de Gaza", a-t-elle déclaré.

Dubravka Suica est commissaire européenne à la Méditerranée.

La création du Conseil de la paix a été approuvée par une résolution du Conseil de sécurité des Nations unies dans le cadre du plan de l'administration Trump visant à mettre fin à la guerre entre Israël et le Hamas à Gaza.

Des représentants de 47 pays ont participé jeudi à la réunion inaugurale de l'instance.

(Reportage Andrew Gray, rédigé par Bart Meijer; version française Etienne Breban, édité par Sophie Louet)