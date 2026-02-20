 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La Commission européenne avait le droit d'accepter l'invitation de Trump au Conseil de la paix, dit une porte-parole
information fournie par Reuters 20/02/2026 à 14:46

La Commission européenne a répliqué vendredi aux critiques de plusieurs Etats membres de l'Union européenne sur la présence d'une envoyée de l'UE à la première réunion du Conseil de la paix du président américain Donald Trump, affirmant qu'elle avait le droit d'accepter une telle invitation.

"Il relève de la compétence de la Commission d'accepter ce type d'invitations", a déclaré la porte-parole de la Commission européenne, Paula Pinho, aux journalistes à Bruxelles.

Jeudi, le ministre français des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot, notamment, a déclaré que la Commission n'aurait pas dû accepter cette invitation.

"La Commission européenne n'aurait jamais dû assister à la réunion du 'Board of Peace' à Washington aujourd'hui, car elle n'en avait pas reçu le mandat du Conseil", a-t-il écrit sur X.

Paula Pinho a souligné que la participation à la réunion ne signifiait pas que la Commission européenne approuvait le Conseil de la paix du président américain.

"La participation de la commissaire (Dubravka) Suica ne signifie pas que nous approuvons le Conseil de la paix, mais elle est un signe clair de notre engagement envers la Palestine et la reconstruction de Gaza", a-t-elle déclaré.

Dubravka Suica est commissaire européenne à la Méditerranée.

La création du Conseil de la paix a été approuvée par une résolution du Conseil de sécurité des Nations unies dans le cadre du plan de l'administration Trump visant à mettre fin à la guerre entre Israël et le Hamas à Gaza.

Des représentants de 47 pays ont participé jeudi à la réunion inaugurale de l'instance.

(Reportage Andrew Gray, rédigé par Bart Meijer; version française Etienne Breban, édité par Sophie Louet)

Proche orient
Donald Trump
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank