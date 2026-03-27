La Colombie défaite avant d’affronter les Bleus

Croatie 2-1 Colombie

Buts : Vušković (6ᵉ) et Matanović (42ᵉ) pour les Vatreni // Arias (2ᵉ) pour les Cafeteros

Fin de série. Invaincue depuis mars 2025 (défaite face au Brésil 2-1), la Colombie n’a pas fait le poids face à la Croatie en amical ce jeudi soir (2-1). Les partenaires de Luis Díaz avaient pourtant idéalement débuté la rencontre avec un but précoce de John Arias (0-1, 2ᵉ ). Mais la réaction croate ne s’est pas fait attendre avec une frappe lointaine de Luka Vušković quatre minutes plus tard, contrée par un défenseur colombien (1-1, 6ᵉ) .…

TM pour SOFOOT.com