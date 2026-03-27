 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La Colombie défaite avant d’affronter les Bleus
information fournie par So Foot 27/03/2026 à 10:20

La Colombie défaite avant d’affronter les Bleus

La Colombie défaite avant d’affronter les Bleus

Croatie 2-1 Colombie

Buts : Vušković (6ᵉ) et Matanović (42ᵉ) pour les Vatreni // Arias (2ᵉ) pour les Cafeteros

Fin de série. Invaincue depuis mars 2025 (défaite face au Brésil 2-1), la Colombie n’a pas fait le poids face à la Croatie en amical ce jeudi soir (2-1). Les partenaires de Luis Díaz avaient pourtant idéalement débuté la rencontre avec un but précoce de John Arias (0-1, 2ᵉ ). Mais la réaction croate ne s’est pas fait attendre avec une frappe lointaine de Luka Vušković quatre minutes plus tard, contrée par un défenseur colombien (1-1, 6ᵉ) .…

TM pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La presse brésilienne inquiète après le revers de la Seleção
    La presse brésilienne inquiète après le revers de la Seleção
    information fournie par So Foot 27.03.2026 11:07 

    Je ne m’attendais à rien et je suis quand même déçu. Après le revers du Brésil face à l’équipe de France (2-1), la presse brésilienne s’est montrée particulièrement fataliste . Les journalistes qui couvrent la Seleçao sont visiblement inquiets à trois mois de la ... Lire la suite

  • Carlo Ancelotti n’en démord pas : le Brésil peut rivaliser avec n’importe qui
    Carlo Ancelotti n’en démord pas : le Brésil peut rivaliser avec n’importe qui
    information fournie par So Foot 27.03.2026 10:55 

    Une défaite, mais c’est carnaval quand même. Si le Brésil ne s’est réveillé qu’en deuxième période pour inquiéter la France (1-2), Carlo Ancelotti n’est pas inquiet, bien au contraire. L’ex-coach du Real Madrid est même satisfait du caractère qu’a montré la Seleção ... Lire la suite

  • Une image des Italiens célébrant la qualif de la Bosnie fait grand bruit
    Une image des Italiens célébrant la qualif de la Bosnie fait grand bruit
    information fournie par So Foot 27.03.2026 10:07 

    L’arrogance est un plat qui se mange froid et pas forcément avec du parmesan. Les Italiens ont arraché leur qualification en battant l’Irlande du Nord 2-0, puis – une fois douchés – ont semblé célébrer comme si c’était eux qui avaient marqué… le penalty de la Bosnie-Herzégovine. ... Lire la suite

  • La France reprend la deuxième place à l'Argentine au classement FIFA
    La France reprend la deuxième place à l'Argentine au classement FIFA
    information fournie par So Foot 27.03.2026 09:53 

    Cocorico ! Grâce à son succès face au Brésil en amical ce jeudi (1-2), la France grimpe d’une place au classement FIFA. Pour la deuxième fois en quelques semaines, les hommes de Didier Deschamps (1873,96) récupèrent la seconde place à l’Argentine (1873,33) , championne ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank