Le Messi argentin et le Messi jordanien vont-ils se croiser ?

Le repos du roi. Alors que ses premiers poursuivants au classement des buteurs, Kylian Mbappé et Erling Haaland, n’ont pas marqué lors de Norvège-France, voilà que sa majesté Leo Messi va prendre du repos .

Merci Mr. Márquez pour la question

L’Argentine qualifiée et assurée de la première place du groupe J, tout le monde se doutait que Lionel Scaloni allait faire tourner face à la Jordanie (dans la nuit à 4h du matin). Toutefois, la question était plutôt celle de savoir si le capitaine de l’ Albiceleste ferait partie de cette rotation et affronterait donc son homologue jordanien : Mousa Al-Tamari. La réponse est arrivée en conférence de presse de veille de match, grâce à une question d’Enrique Macaya Márquez , journaliste argentine de 91 ans, qui couvre sa 18e (!!) Coupe du monde .…

JF pour SOFOOT.com