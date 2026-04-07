La chaîne TV du Real Madrid peste sur la VAR

Negreira a-t-il fait des petits ? À la suite de la défaite du Real Madrid à Majorque (2-1), la chaîne télé du club, Real Madrid Conecta, a dénoncé du favoritisme des arbitres envers le Barça . Ce dernier affrontait l’Atlético de Madrid au Metropolitano et s’y est imposé 2-1. Cette victoire lui permet de prendre sept points d’avance sur le Real .

La Casa Blanca estime que le traitement des arbitres est différent entre elle et le Barça et, sur sa chaîne, le club revient notamment sur le cas Federico Valverde, expulsé face à l’Atlético avant la trêve sans que la VAR ne revienne sur sa décision, à l’inverse du Barcelonais Gerard Martín ce week-end, qui, lui, a vu son rouge être annulé . « L’expulsion de Fede Valverde n’a pas été annulée par la VAR. Celle de Gerard Martín, en revanche, l’a été. Un oui, l’autre non. Pourquoi ? », questionne la chaîne.…

EA pour SOFOOT.com