La cérémonie des trophées UNFP fait les frais du décalage de la 33e journée de Ligue 1

La cérémonie des trophées UNFP fait les frais du décalage de la 33e journée de Ligue 1

Les petits fours au congélo. Après le report du multiplex de la 33 e journée de Ligue 1 d’un jour, la cérémonie des trophées UNFP est également impactée par ce bouleversement de calendrier. Initialement prévue le dimanche 10 mai , la soirée de gala du football français est décalée au lendemain (lundi 11 mai) , au Palais Brongniart à Paris, comme le rapporte L’Équipe .

L’exploit de Strasbourg qui change tout

La qualification de Strasbourg pour les demi-finales de la Ligue Conférence oblige la Ligue de Football Professionnel à revoir son calendrier. Les Alsaciens, qui défieront le Rayo Vallecano le jeudi 7 mai pour le match retour de C4 , auront besoin de 72 heures de récupération avant de reprendre du service.…

CT pour SOFOOT.com