La cérémonie des trophées UNFP fait les frais du décalage de la 33e journée de Ligue 1
Les petits fours au congélo. Après le report du multiplex de la 33 e journée de Ligue 1 d’un jour, la cérémonie des trophées UNFP est également impactée par ce bouleversement de calendrier. Initialement prévue le dimanche 10 mai , la soirée de gala du football français est décalée au lendemain (lundi 11 mai) , au Palais Brongniart à Paris, comme le rapporte L’Équipe .
L’exploit de Strasbourg qui change tout
La qualification de Strasbourg pour les demi-finales de la Ligue Conférence oblige la Ligue de Football Professionnel à revoir son calendrier. Les Alsaciens, qui défieront le Rayo Vallecano le jeudi 7 mai pour le match retour de C4 , auront besoin de 72 heures de récupération avant de reprendre du service.…
CT pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer