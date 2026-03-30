La célébration iconique des joueurs de Saint-Vincent-et-les-Grenadines

Dans les mailles du filet. Pour se sortir de tout l’engouement autour des Bleus après la victoire de l’équipe de France face à la Colombie (1-3), voyageons un peu. Direction la Barbade où Saint-Vincent-et-les-Grenadines se sont imposés lors d’un match amical plutôt disputé (2-3). Pas question de déconner pour les Vincentais, 171 e au classement au FIFA, bien venus titiller les hôtes barbadiens, figurant à la 180 e place de ce même classement.

Une célébration FIFA pour le deuxième but vincentais

Sous le soleil caribéen, la bande vincentaise déroule en première période, allant jusqu’à coller deux buts devant à la pause. Azinho Solomon , auteur du pion du break , s’est permis un petite fantaisie pour exprimer sa joie : une célébration FIFA. Et pas n’importe laquelle, s’il vous plaît : la plus ridicule, celle qui consiste à se foutre dans les filets adverses et à trottiner sur place pour chambrer . Si les Barbadiens, piqués, sont revenus au score en quinze minutes après la pause (2-2), le dernier mot est bien pour les visiteurs (2-3).…

SW pour SOFOOT.com