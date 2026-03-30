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Florent Sanchez : « Si certains pensent que je suis en retard, c’est leur problème »
information fournie par So Foot 30/03/2026 à 12:01

Florent Sanchez : « Si certains pensent que je suis en retard, c’est leur problème »

Florent Sanchez : « Si certains pensent que je suis en retard, c’est leur problème »

Avec huit caviars délivrés cette saison, Florent Sanchez, que les suiveurs assidus du centre de formation lyonnais appellent encore Flo Da Silva, est le meilleur passeur de la saison de National 1. Sous les couleurs de l’US Orléans, il s’épanouit plus que jamais, loin du Rhône et du niveau où il était attendu quelques années auparavant.

Que ressens-tu au moment de faire une passe ?

J’ai toujours aimé ça, depuis tout petit. J’ai toujours eu ce goût, envie de faire des passes et de bien faire jouer mon équipe, c’est quelque chose d’inné. Ça ne m’a pas toujours permis d’être au premier rang parce qu’on regardait plus souvent les buteurs avant moi. Eux, ils m’ont toujours remercié, en revanche. Aujourd’hui, ça me réussit plus, donc tant mieux.…

Propos recueillis par Enzo Leanni pour SOFOOT.com

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