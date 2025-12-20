La CAN aura désormais lieu tous les quatre ans

Un calendrier pour une fois allégé ? Pas tout à fait.

Alors que la Coupe d’Afrique des Nations 2025 démarre ce dimanche avec un Maroc-Comores, la CAF a annoncé des modifications dans l’organisation du tournoi. Après l’édition 2027, prévue dans deux ans tout pile en Ouganda, en Tanzanie et au Kenya, la CAN n’aura ensuite lieu que tous les quatre ans . Une annonce faite par Patrice Motsepe, président de l’instance dirigeante du football africain, de manière à ce que le « c alendrier dans le monde soit davantage harmonisé » . De quoi s’aligner sur la périodicité de l’Euro ou la Copa America notamment.…

TB pour SOFOOT.com