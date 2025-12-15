La CAN 2025 peut-elle échapper au Maroc ?

Grandissime favori de sa CAN, le Maroc n’a pas gagné le tournoi depuis... 1976. Si elle s’avance avec de nombreuses certitudes et un gros paquet d’attentes, la sélection de Walid Regragui, Achraf Hakimi et Neil El-Aynaoui connaîtra aussi la pression du pays hôte, et elle s’annonce grande.

Il y a 700 ans, bien avant les compilations de l’année de la SNCF, l’auto-stop et un certain Marco Polo, Ibn Battûta commençait son long périple. Depuis sa ville de Tanger, il s’envolait en direction de La Mecque, avant de filer en Inde, aux Maldives et dans le monde entier. Sept cents ans après, son voyage de près de 120 000 kilomètres valait bien un stade démesuré. C’est chose faite depuis le 14 novembre dernier, date de la fin de la rénovation du stade de Tanger. 68 000 spectateurs ont pu voir leur équipe s’imposer 1-0 contre le Mozambique, poursuivant ainsi une incroyable série désormais étendue à 18 victoires d’affilée. Tout un pays espère qu’elle s’étende à 26, après le 18 janvier et la 35 e CAN, qui démarre dimanche.

Certitude max…

Tout voyage autre qu’une visite du stade Ibn Battûta ou du nouveau stade de Rabat, hôtes des demi-finales, ne serait qu’échec. Le premier pays africain demi-finaliste d’un Mondial attend son premier succès continental depuis 1976. À l’époque, le tournoi n’accueillait que huit sélections, et les favoris étaient le Zaïre et l’Éthiopie, pays organisateur. Depuis, le Maroc a disputé sa dernière finale en 2004, époque Marouane Chamakh, et attend son heure. Le roi Mohamed VI aussi, lui qui a dépensé des millions d’euros pour rénover des stades qui seront les futures vitrines du Mondial 2030. Tout un pays pousse : les anciens de 1976, comme les boomers qui n’ont jamais rien connu ou la Gen Z de ceux qui manifestent pour de meilleures conditions de vie, de ceux qui gagnent le Mondial U20 contre l’Argentine et terminent troisièmes aux JO.…

Par Ulysse Llamas pour SOFOOT.com