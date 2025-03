La campagne de la LFP pour le 8 mars

Belle inspiration de Cédric Villani.

« WO = MAN » . Pour la journée internationale des droits des femmes, la LFP a floqué ce slogan sur tous les maillots des équipes de Ligue 1 et Ligue 2. Les ballons, panneaux publicitaires ainsi que des messages des speakers seront aussi déployés tout au long des Paris FC-Lorient, Nice-Lyon et autres Caen-Laval. Cette initiative s’inscrit dans la lutte contre les violences sexistes et sexuelles dans le football. Les associations Colosse aux pieds d’argile et Her Game Too sont aussi impliquées. Présente à Toulouse ce vendredi pour Toulouse-Monaco, la ministre des Sports Marie Barsacq a lancé la campagne pendant l’avant-match.…

UL pour SOFOOT.com