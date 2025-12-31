Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
La Côte d’Ivoire arrache la première place sur le gong
information fournie par So Foot•31/12/2025 à 22:00
La Côte d’Ivoire arrache la première place sur le gong
Gabon 2-3 Côte d’Ivoire
Buts : Kanga (11
e
), Bouanga (21
e
) // Krasso (44
e
), Guessand (84
e
), Traoré (90
e
+1)
Vous êtes au champagne ? Theo Hernandez, lui, en est aux patates. Le latéral français a finit l’année sur une jolie note en marquant un doublé contre Al Kholood (1-3). D’abord d’une volée du gauche , de près, pour reprendre le ballon repoussé par le gardien (62 ...
La CAF s’offre ses étrennes. Un peu trop virulent à l’égard de l’arbitrage contre l’Algérie , Bertrand Traoré a été rattrapé par la patrouille. L’attaquant du Burkina Faso a été puni par la CAF d’une amende de 10 000 dollars . « Les arbitres gâchent le jeu. Comme ...
La bataille des Gones. Le match opposant le Neom d’Alexandre Lacazette au Al-Ittihad de Karim Benzema a tourné en faveur du Ballon d’or mercredi (1-3). Le Nueve n’a pas marqué, laissant la lumière à Steven Bergwijn . Passeur sur l’ouverture du score de Roger (14 ...
