Le Cameroun assure contre le Mozambique
Mozambique 1-2 Cameroun
Buts : Catamo (23 e ) // Néné CSC (28 e ), Kofane (55 e )
Si proche, si loin……
Signaler le commentaire