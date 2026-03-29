La CAF réforme (encore) le foot africain
Plus on des fous, plus on rit. C’est l’adage que suit la Confédération africaine de foot. Réunie en congrès ce dimanche au Caire, l’instance a décidé que la CAN doit être une compétition de foot comme les autres, c’est à dire avec plus de pays, et donc plus de droits télés à partager.
28 nations au lieu de 24
Pour la prochaine compétition, qui aura lieu au Kenya, en Ouganda et en Tanzanie en 2027, 28 nations devraient ainsi se disputer le trophée . Depuis 2019, 24 pays se font face, sur les 54 nations du continent affiliées à la FIFA. Patrice Motsepe a ensuite déclaré que l’édition suivante se tiendra en 2028, puis en 2032. Une Ligue des nations de la CAF devrait également voir le jour.…
UL pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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