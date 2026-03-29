La CAF réforme (encore) le foot africain

Plus on des fous, plus on rit. C’est l’adage que suit la Confédération africaine de foot. Réunie en congrès ce dimanche au Caire, l’instance a décidé que la CAN doit être une compétition de foot comme les autres, c’est à dire avec plus de pays, et donc plus de droits télés à partager.

28 nations au lieu de 24

Pour la prochaine compétition, qui aura lieu au Kenya, en Ouganda et en Tanzanie en 2027, 28 nations devraient ainsi se disputer le trophée . Depuis 2019, 24 pays se font face, sur les 54 nations du continent affiliées à la FIFA. Patrice Motsepe a ensuite déclaré que l’édition suivante se tiendra en 2028, puis en 2032. Une Ligue des nations de la CAF devrait également voir le jour.…

UL pour SOFOOT.com