La Bundesliga, véritable moteur de l’économie allemande

Une Buli loin d’être un boulet.

Publiée ce jeudi, une étude du cabinet du conseil McKinsey indique que la Bundesliga a rapporté à l’Etat allemand près de 4,6 milliards d’euros de recettes fiscales lors de la saison 2023-2024. « La Bundesliga est un moteur économique qui génère un nombre d’emplois et des chiffres d’affaires conséquents, y compris dans les secteurs voisins », s’est félicité Marc Lenz, directeur général de la DFL, la ligue professionnelle allemande. « Pour les villes, nos clubs sont d’importants facteurs d’implantation qui, en plus de leur rôle social, se traduisent également par un solide plus économique en termes de valeur ajoutée, d’impôts et de taxes ».…

JD pour SOFOOT.com