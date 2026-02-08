La Brigade Loire : grande muette en campagne

Sans victoire à la Beaujoire depuis le 30 août dernier, le FC Nantes s’est une nouvelle fois tristement incliné face à Lyon ce week-end et s’enlise dans les bas-fonds du classement. Durant la rencontre, les supporters de la Brigade Loire ont mené une grève d’encouragement marquant une nouvelle étape dans leur protestation contre la famille Kita.

« Dans le Brigade News précédente, nous vous avions proposé une recette de kouign-amann, mais malheureusement, elle fut incomplète. […] Pour compléter la recette, voici les quantités : 5 g de sel de Guérande, 10 g de levure et 200 g de sucre. » Voici l’introduction gustative du tract distribué aux supporters de la Tribune Loire samedi soir avant une énième débâcle du FC Nantes à domicile en Ligue 1, cette fois contre l’Olympique lyonnais. Depuis le début de la saison, le spectacle proposé à la Beaujoire est indigeste (5 misérables points en 11 rencontres à la maison). Les membres de la Brigade Loire n’ont pas une victoire à se mettre sous la dent depuis le 30 août et préfèrent donc parler du gâteau le plus surcoté de la Bretagne – vive le far breton. La suite du tract prend ensuite un ton plus sérieux : « Nous exerçons une pause des encouragements et des animations pour 3 matchs ou 3 mois, on ne sait pas. »

Cette décision radicale remonte à la dernière humiliation vécue par les Nantais et leurs supporters fin janvier. À la mi-temps du match contre Nice, les hommes d’Ahmed Kantari sont menés 3-1. C’en est trop pour la BL. Pendant que les officiels rentrent au chaud déguster les petits fours, les ultras ferment leur clapet, retirent leurs bâches, quittent le stade et annoncent une grève d’encouragement. La semaine suivante, le groupe fondé en 1999 entame sa fronde à Lorient, avec une banderole évocatrice : « Trop d’humiliations brisent notre motivation. » Sans les chants de ses supporters , Nantes perdra à nouveau. Comme samedi soir, où la grève se déroulait cette fois au siège de l’entreprise FCN, lors du match face à Lyon.…

Par Mathis Blineau-Choëmet, à la Beaujoire pour SOFOOT.com