La boulette qui qualifie le Sénégal
27 e minute, quart de finale de Coupe d’Afrique des nations opposant le Mali au Sénégal. Alors qu’aucun but n’a encore été inscrit, une offensive des Lions de la Teranga change tout : au bout de l’action, Iliman Ndiaye inscrit en effet la seule réalisation de la partie et qualifie son équipe.
🇸🇳 Iliman Ndiaye profite d'une boulette du gardien du Mali et ouvre le score pour le Sénégal ! pic.twitter.com/uJnwe7opp2…
FC pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer