La boulette qui qualifie le Sénégal

27 e minute, quart de finale de Coupe d’Afrique des nations opposant le Mali au Sénégal. Alors qu’aucun but n’a encore été inscrit, une offensive des Lions de la Teranga change tout : au bout de l’action, Iliman Ndiaye inscrit en effet la seule réalisation de la partie et qualifie son équipe.

