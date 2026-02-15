 Aller au contenu principal
La boue s'invite en FA Cup
information fournie par So Foot 15/02/2026 à 17:56

La boue s'invite en FA Cup

La boue s'invite en FA Cup

Bel hommage au Vrai Foot Day. Tombeur de Manchester United en League Cup, Grimsby Town espérait faire chuter un autre club de Premier League, cette fois en FA Cup, en recevant Wolverhampton. Le dixième de League Two n’a pas réussi à créer l’exploit, mais les Wolves ont sacrément galéré ce dimanche, en grande partie à cause de l’état calamiteux du terrain .

The pitch conditions in Wolves' FA Cup trip to Grimsby 😅 pic.twitter.com/rZLPi5AKNO…

QB pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
