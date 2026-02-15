La boue s'invite en FA Cup

Bel hommage au Vrai Foot Day. Tombeur de Manchester United en League Cup, Grimsby Town espérait faire chuter un autre club de Premier League, cette fois en FA Cup, en recevant Wolverhampton. Le dixième de League Two n’a pas réussi à créer l’exploit, mais les Wolves ont sacrément galéré ce dimanche, en grande partie à cause de l’état calamiteux du terrain .

The pitch conditions in Wolves' FA Cup trip to Grimsby 😅 pic.twitter.com/rZLPi5AKNO…

QB pour SOFOOT.com