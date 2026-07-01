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La Bosnie-Herzégovine pour les (Américains) nuls
information fournie par So Foot 01/07/2026 à 12:54

La Bosnie-Herzégovine pour les (Américains) nuls

La Bosnie-Herzégovine pour les (Américains) nuls

La journaliste Abigael Vélez d’ABC7 Los Angeles s’est attiré les foudres de bon nombre de personnes en clamant ce lundi qu’elle ne savait pas placer sur une carte la Bosnie-Herzégovine, futur adversaire des States , et qu’elle ne voulait pas apprendre à le faire. Connaissant la légendaire inculture générale des concitoyens de Trump, voici un petit guide à transmettre aux États-Uniens pour suivre le match moins bête.

→ Un pays pas si petit, capable de gober deux fois un État américain

Certes, le pays dans sa forme actuelle est encore plus récent que les États-Unis (1992), mais comment se représenter sa taille ? Fastoche. C’est un poil plus grand que le Costa Rica, vous voyez ? Non, OK… Alors, voyons plus grand : figurez-vous le Sri Lanka. Toujours pas ? La Bosnie-Herzégovine a une superficie de 51 197 km 2 et se retrouve donc en capacité de recouvrir par deux fois le Vermont et ses superbes forêts. Tout s’éclaire !

→ Un mic-mac de la diversité

Même combat des deux côtés de l’Atlantique : la diversité des peuples. Si au sein du pays de l’oncle Sam, c’est plutôt la couleur de peau qui est considérée au moment de faire les études démographiques, la Bosnie s’avère quant à elle plus marquée par des différences en matière de religion. Les principaux groupes sont tous slaves du Sud, mais les Bosniaques sont musulmans, les Croates sont majoritairement catholiques, tandis que les Serbes sont essentiellement orthodoxes. Un melting-pot à l’origine de plusieurs années de guerre qui a causé plus de 100 000 morts. Un conflit dans lequel, soit dit en passant, l’US Army via l’OTAN a mis son nez et qui a vu la majorité des négociations de paix se dérouler à Dayton, ville de l’Ohio qui a donné son nom aux accords.…

Par Suzanne Wanègue pour SOFOOT.com

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