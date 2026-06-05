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La bonne affaire de Daniel Levy avec Tottenham
information fournie par So Foot 05/06/2026 à 19:24

La bonne affaire de Daniel Levy avec Tottenham

La bonne affaire de Daniel Levy avec Tottenham

Quasiment un milliard d’euros. C’est la somme que devrait toucher Daniel Levy, selon les informations rapportées par la BBC : en effet, l’ancien président des Spurs est en train de vendre environ 25% des parts qu’il possède au fonds d’investissement de Tottenham .

Une page qui se tourne

Eight Sports Capital, la société qui rachète ces parts, a ainsi annoncé la nouvelle à travers un communiqué de presse ce vendredi. L’ex-patron du club ne va donc garder que 4,89 % du capital de l’entité et s’en éloigne pour de bon après de nombreuses années de règne (de 2001 à 2025).…

FC pour SOFOOT.com

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