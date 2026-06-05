La patate de Lechi Sadulayev

Les missiles, la Russie connaît. Mais ce vendredi soir, celui de Lechi Sadulayev a fait du bien aux yeux et n’a été douloureux que pour les supporters du Burkina Faso : en match amical, le joueur de 26 ans n’a même pas attendu le quart d’heure de jeu pour envoyer un boulet de canon au fond des filets .

Mirantchouk buteur aussi

Valorisé à seulement trois millions d’euros par Transfermarkt, cet ailier gauche appartenant à l’Akhmat Grozny s’est en tout cas distingué de belle manière . Plus connu et capitaine de sa nation, Alekseï Mirantchouk a ensuite imité son partenaire pour dessiner encore un peu plus la victoire de son pays.…

FC pour SOFOOT.com